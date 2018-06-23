В районі ООС на Донбасі прикордонники виявили схованку з боєприпасами

Боєприпаси виявили неподалік лінії розмежування на Донбасі

В районі проведення операції об’єднаних сил (ООС) на Донбасі прикордонники виявили схованку з боєприпасами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, правоохоронці отримали інформацію про можливе переховування в землі вибухонебезпечних предметів неподалік залізничної станції КПВВ "Городній", що в 300 м від лінії зіткнення.

"Під час реалізації інформації, отриманої оперативним шляхом, військовослужбовці відділу "Щастя" Лисичанського загону спільно із представниками Національної поліції та ДСНС, в районі проведення операції об’єднаних сил, знешкодили сховок із гранатами та патронами", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що було виявлено 240 патронів калібру 5,45 міліметрів, 5 гранат РГД-5, 1 гранату Ф-1 та 6 запалів до гранат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумській області затримали торговця зброєю.