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Відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення: названо маршрути

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Київ, Четвер 10 березня 2022 09:32
Відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення: названо маршрути Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

На п'ятнадцятий день війни Росії проти України з 09:00 відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення з низки міст. Названо маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

Маршрути

За її словами, сьогодні працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками в Сумській області:

  • Суми-Полтава: Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
  • Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава
  • Краснопілля-Полтава: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни – Полтава.

Евакуація здійснюється автобусами, можливий рух в колоні приватним автотранспортом.

Також евакуація проводиться маршрутами:

  • Ізюм - Лозова
  • Маріуполь - Запоріжжя
  • Волноваха - Покровськ
  • Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ

Евакуація проводитиметься автобусами.

Нагадаємо, вчора також були відкриті гуманітарні коридори. Однак російські окупаційні війська вкотре вдалися до зриву евакуації мирного населення, заблокувавши проїзд із Бучі та Гостомеля.

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