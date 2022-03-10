Відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення: названо маршрути

На п'ятнадцятий день війни Росії проти України з 09:00 відкриваються гуманітарні коридори для евакуації населення з низки міст. Названо маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції Ірини Верещук.

Маршрути За її словами, сьогодні працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками в Сумській області: Суми-Полтава: Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава

Тростянець-Полтава: Тростянець - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни - Полтава

Краснопілля-Полтава: Краснопілля - Верхня Сироватка - Суми - Голубівка - Вільшана - Недригайлів - Коровинці - Ромни - Андріяшівка - Лохвиця - Лубни – Полтава. Евакуація здійснюється автобусами, можливий рух в колоні приватним автотранспортом. Також евакуація проводиться маршрутами: Ізюм - Лозова

Маріуполь - Запоріжжя

Волноваха - Покровськ

Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ Евакуація проводитиметься автобусами.