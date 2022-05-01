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У Київській області знайшли тіла вже 1202 убитих мирних жителів, - Денісова

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Київ , Неділя 01 травня 2022 15:09
У Київській області знайшли тіла вже 1202 убитих мирних жителів, - Денісова Фото: уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

За час російської окупації населених пунктів Київської області було вбито не менше 1202 мирних мешканців. Так, 29 квітня у Бучанському районі знайшли яму з тілами ще трьох чоловіків, яких солдати РФ жорстоко вбили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової.

"Місце захоронення знаходилось в лісі поряд із селом Мироцьке, жертвам зв’язували руки, намотували на обличчя тканину, аби закрили очі, у деяких чоловіків в роті знаходився кляп. На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла", - розповіла вона.

За попередніми даними поліції окупанти намагались приховати сліди знущань над українськими громадянами, тому скинули тіла в яму і засипали землею.

"Загалом на території Київщини слідчими оглянуто 1202 тіла цивільних громадян, які були вбиті російськими окупантами", - констатувала Денісова.

Як повідомлялося, у Херсонській області від тортур російських загарбників загинув ветеран АТО із села Абрикосівка Назар Кагальняк. Після АТО він переніс два інфаркти та складну операцію на серці.

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