В Киевской области нашли тела уже 1202 убитых мирных жителей, - Денисова

За время российской оккупации населенных пунктов Киевской области были убиты не менее 1202 мирных жителей. Так, 29 апреля, в Бучанском районе нашли яму с телами еще трех мужчин, которых солдаты РФ жестоко убили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое, жертвам связывали руки, наматывали на лицо ткань, чтобы закрыли глаза, у некоторых мужчин во рту находился кляп. На трупах присутствовали следы пыток, а также огнестрельные выстрелы в разные части тела", – рассказала она.

По предварительным данным полиции оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей.

"В целом на территории Киевщины следователями осмотрены 1202 тела гражданских граждан, которые были убиты российскими оккупантами", - констатировала Денисова.