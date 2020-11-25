ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Київській області на дистанційному навчанні перебувають 56 шкіл

Автор: РБК-Україна

В Київській області на дистанційне навчання повністю перевели 56 шкіл. Також закриті на карантин 14 дошкільних закладів.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Наголошується, що школи, які знаходяться на дистанційному навчанні, перебувають у Фастівському районі та Березанському ОТГ.

Крім того, рішеннями територіальних комісій з питань ТЕБ та НС на карантин перевели заклади дошкільної освіти:

Популярні новини
  • шість у Кагарлицькому районі,
  • три у Баришівському ОТГ,
  • за два у Бородянському районі та Узинском ОТГ,
  • один в Дивичкивськом ОТГ.

Нагадаємо, станом на 25 листопада, у Києві на карантин закрито п'ять шкіл і сім закладів дошкільної освіти.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають закриття шкіл неефективним методом боротьби з поширенням коронавірусу.

Додамо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив введення більш жорстких обмежень в Україні з-за пандемії коронавірусу.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні зафіксували 13 882 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Дніпропетровській, Запорізькій областях, Києві, а також в Одеській та Київській областях.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київська областькарантиншкола