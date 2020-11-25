ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киевской области на дистанционном обучении находятся 56 школ

Автор: РБК-Украина

В Киевской области на дистанционное обучение полностью перевели 56 школ. Также закрыты на карантин 14 дошкольных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Отмечается, что школы, которые находятся на дистанционном обучении, находятся в Фастовском районе и Березанском ОТО.

Кроме того, решениями территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС на карантин перевели заведения дошкольного образования:

Самые читаемые новости
  • шесть в Кагарлыкском районе,
  • три в Барышевском ОТО,
  • по два в Бородянском районе и Узинском ОТО,
  • один в Дивичкивськом ОТГ.

Напомним, по состоянию на 25 ноября, в Киеве на карантин закрыты пять школ и семь заведений дошкольного образования.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения считают закрытие школ неэффективным методом борьбы с распространением коронавируса.

Добавим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение более жестких ограничений в Украине из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 13 882 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской областях, Киеве, а также в Одесской и Киевской областях.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевская областькарантиншкола