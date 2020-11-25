В Киевской области на дистанционном обучении находятся 56 школ

В Киевской области на дистанционное обучение полностью перевели 56 школ. Также закрыты на карантин 14 дошкольных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Отмечается, что школы, которые находятся на дистанционном обучении, находятся в Фастовском районе и Березанском ОТО.

Кроме того, решениями территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС на карантин перевели заведения дошкольного образования:

шесть в Кагарлыкском районе,

три в Барышевском ОТО,

по два в Бородянском районе и Узинском ОТО,

один в Дивичкивськом ОТГ.

Напомним, по состоянию на 25 ноября, в Киеве на карантин закрыты пять школ и семь заведений дошкольного образования.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения считают закрытие школ неэффективным методом борьбы с распространением коронавируса.

Добавим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение более жестких ограничений в Украине из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 13 882 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской областях, Киеве, а также в Одесской и Киевской областях.