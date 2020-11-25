ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві на карантин закрито п'ять шкіл і сім дитячих садків

Київ, Середа 25 листопада 2020 12:43
У Києві на карантин закрито п'ять шкіл і сім дитячих садків
Фото: термометр в класі на столі (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві на карантин через коронавірус повністю закрито п'ять шкіл. Також тимчасово не працюють сім дитячих садків.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, зараз на дистанційному навчанні в цілому знаходяться 1041 клас 268 школах столиці.

"Всього хворих COVID-19 школярів у нашому місті 1277. Також хворіють понад 850 педагогів", - повідомив Кличко.

Також мер Києва зазначив, що наповненість дітей в дитячих садках зараз становить понад 51%. Тимчасово закриті 192 групи в 147 дитсадках.

Раніше РБК-Україна писало, що у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають закриття шкіл неефективним методом боротьби з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, до цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив введення більш жорстких обмежень в Україні через пандемію коронавірусу.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували 13 882 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Дніпропетровській, Запорізькій областях, Києві, а також в Одеській та Київській областях.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство КиївКиївкарантиншколадетский сад

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся