У Києві на карантин закрито п'ять шкіл і сім дитячих садків

Фото: термометр в класі на столі (facebook.com/kyivcity.gov.ua)

У Києві на карантин через коронавірус повністю закрито п'ять шкіл. Також тимчасово не працюють сім дитячих садків.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, зараз на дистанційному навчанні в цілому знаходяться 1041 клас 268 школах столиці.

"Всього хворих COVID-19 школярів у нашому місті 1277. Також хворіють понад 850 педагогів", - повідомив Кличко.

Також мер Києва зазначив, що наповненість дітей в дитячих садках зараз становить понад 51%. Тимчасово закриті 192 групи в 147 дитсадках.

Раніше РБК-Україна писало, що у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають закриття шкіл неефективним методом боротьби з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, до цього міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив введення більш жорстких обмежень в Україні через пандемію коронавірусу.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували 13 882 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Дніпропетровській, Запорізькій областях, Києві, а також в Одеській та Київській областях.