У Київській області на дистанційному навчанні перебувають 56 шкіл

Фото: школярі в масках (УНІАН)

В Київській області на дистанційне навчання повністю перевели 56 шкіл. Також закриті на карантин 14 дошкільних закладів.

Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.

Наголошується, що школи, які знаходяться на дистанційному навчанні, перебувають у Фастівському районі та Березанському ОТГ.

Крім того, рішеннями територіальних комісій з питань ТЕБ та НС на карантин перевели заклади дошкільної освіти:

шість у Кагарлицькому районі,

три у Баришівському ОТГ,

за два у Бородянському районі та Узинском ОТГ,

один в Дивичкивськом ОТГ.

Нагадаємо, станом на 25 листопада, у Києві на карантин закрито п'ять шкіл і сім закладів дошкільної освіти.

Крім того, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають закриття шкіл неефективним методом боротьби з поширенням коронавірусу.

Додамо, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив введення більш жорстких обмежень в Україні з-за пандемії коронавірусу.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні зафіксували 13 882 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Дніпропетровській, Запорізькій областях, Києві, а також в Одеській та Київській областях.