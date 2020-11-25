ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киевской области на дистанционном обучении находятся 56 школ

Киевская область, Среда 25 ноября 2020 19:31
В Киевской области на дистанционном обучении находятся 56 школ
Фото: школьники в масках (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В Киевской области на дистанционное обучение полностью перевели 56 школ. Также закрыты на карантин 14 дошкольных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

Отмечается, что школы, которые находятся на дистанционном обучении, находятся в Фастовском районе и Березанском ОТО.

Кроме того, решениями территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС на карантин перевели заведения дошкольного образования:

  • шесть в Кагарлыкском районе,
  • три в Барышевском ОТО,
  • по два в Бородянском районе и Узинском ОТО,
  • один в Дивичкивськом ОТГ.

Напомним, по состоянию на 25 ноября, в Киеве на карантин закрыты пять школ и семь заведений дошкольного образования.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения считают закрытие школ неэффективным методом борьбы с распространением коронавируса.

Добавим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил введение более жестких ограничений в Украине из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 13 882 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Днепропетровской, Запорожской областях, Киеве, а также в Одесской и Киевской областях.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Киевская областькарантиншкола

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь