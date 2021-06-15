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У Київській області чиновники підпільно продавали COVID-вакцини

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Київська область, Вівторок 15 червня 2021 16:28
У Київській області чиновники підпільно продавали COVID-вакцини Фото: у Київській області чиновники підпільно продавали COVID-вакцини (npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

В одному з психоневрологічних інтернатів Київської області керівництво збувало вакцини проти COVID-19 стороннім особам. Препарати були виділені державою для пацієнтів в рамках програми вакцинації незахищених верств населення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

Слідство встановило, що схему продажу налагодили керівник інтернату та посадовець обласної територіальної громади.

За інформацією правоохоронців, службові особи продавали препарати COVAX особам, які не підпадали під перелік пріоритетних верств І та II етапів вакцинації.

Під час шести санкціонованих обшуків співробітники поліції зафіксували 14 випадків отримання неправомірної вигоди службовими особами за розповсюдження вакцин.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження ч. 3 та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Посадовцям загрожує обмеження волі від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Фото: правоохоронці проводять обшуки у приміщеннях психоневрологічного інтернату (npu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що правоохоронці заблокували роботу міжнародного злочинного угруповання, яке займалося продажем підробки американської вакцини Pfizer від коронавірусу.

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