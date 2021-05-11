В Україні продавали підробку вакцини Pfizer по 250 доларів. СБУ блокувала роботу шахраїв

Служба безпеки України блокувала роботу міжнародного злочинного угруповання, яке займалося продажом підтробки американської вакцини Pfizer від коронавірусу. За одну дозу препарату просили по 250 доларів.

Про це повідомили у прес-службі СБУ .

Співробітники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили громадяни України, РФ, Нігерії та Сьєрра-Леоне.

Після того, як Pfizer офіційно почала поставки в Україну, шахраї вирішили на цьому заробити.

У мережі Інтернет вони розмістили рекламу щодо функціонування підприємств, зареєстрованих на території України, що начебто мають можливість поставляти вакцину від Pfizer.

Щоб переконати клієнтів у наявності вакцини, члени злочинної групи надавали потенційним покупцям підроблені гарантійні листи від українських банків. Серед іншого, там були зазначені розрахункові рахунки для переведення коштів, які відкриті на громадян України. Вартість однієї фейкової "вакцини" становила 250 доларів.

СБУ встановила, що зловмисники працювали, у першу чергу, на клієнтів з РФ та Індії – саме туди була направлена їхня рекламна кампанія. Задокументовано факти отримання передплат від "клієнтів" на тисячі доларів.

У СБУ нагадали, що наразі Pfizer здійснює поставки виключно за контрактами, укладеними з Україною на рівні держави.