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В Киевской области чиновники подпольно продавали COVID-вакцины

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Киевская область, Вторник 15 июня 2021 16:28
В Киевской области чиновники подпольно продавали COVID-вакцины Фото: в Киевской области чиновники подпольно продавали COVID-вакцины (npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В одном из психоневрологических интернатов Киевской области руководство сбывало вакцины против COVID-19 посторонним лицам. Препараты были выделены государством для пациентов в рамках программы вакцинации незащищенных слоев населения.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Следствие установило, что схему продажи наладили руководитель интерната и чиновник областной территориальной общины.

По информации правоохранителей, должностные лица продавали препараты COVAX лицам, которые не подпадали под перечень приоритетных слоев I и II этапов вакцинации.

Во время шести санкционированных обысков сотрудники полиции зафиксировали 14 случаев получения неправомерной выгоды должностными лицами за распространение вакцин.

По данному факту возбуждены уголовные производства ч. 3 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Должностным лицам грозит ограничение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Фото: правоохранители проводят обыски в помещениях психоневрологического интерната (npu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что правоохранители заблокировали работу международной преступной группировки, которая занималась продажей подделки американской вакцины Pfizer от коронавируса.

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