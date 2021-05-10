BioNTech планує в 2022 році виробити понад 3 млрд доз вакцини від COVID

Німецька компанія BioNTech, яка спільно з американською Pfizer виробляє вакцину від коронавірусу , планує збільшити виробничі потужності. У 2022 році компанія розраховує виробити більше ніж 3 мільярди доз COVID-вакцини.

Про це йдеться в квартальному звіті компанії .

"BioNTech вважає, що виробнича здатність до кінця 2021 року може бути підвищена до 3 млрд доз, і розраховує виробити в 2022 році більше 3 млрд доз", - повідомили в BioNTech.

Станом на початок травня компанія поставила замовникам з 90 країн близько 450 мільйонів доз вакцини.

Нагадаємо, днями Єврокомісія затвердила контракт на 1,8 млрд доз вакцини Pfizer / BioNTech. Поставки очікуються протягом 2021-2023 років. Це стала найбільша угода із закупівлі covid-вакцин. При цьому в ЄС заявили, що готуються укласти й інші контракти на Постачання інших вакцин.

Також РБК-Україна писало, що Pfizer заявив про відмову ряду країн від закупівель вакцини.

Відзначимо, в середині квітня в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу Pfizer/BioNTech. Поставка наступної партії препарату очікується після 17 травня.