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У Київській області посадовці ДФС вимагали 3 тис. доларів

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 21:01
У Київській області посадовці ДФС вимагали 3 тис. доларів
Фото: податківці вимагали хабар (ssu.gov.ua)

Фіскали вимагали гроші за не притягнення до відповідальності фіктивного підприємця

Двох посадовців головного управління Державної фіскальної служби в Київській області, які вимагали хабар у розмірі трьох тисяч доларів, затримали співробітники Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ.

Начальник одного з відділів обласної податкової інспекції та його затупник вимагали хабар від місцевого адвоката. Його підзахисного могли притягнути до кримінальної відповідальності за фіктивне підприємство. Щоб цьому запобігти, хабарники вимагали три тисячі доларів.

Правоохоронці затримали податківців під час отримання грошей в одному з районних центрів області. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди службовою особою) вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

 

Фото: фіскали вимагали 3 тис. доларів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ затримала на хабарі заступника гендиректора Донецькстандартметрології. Посадовець вимагав від місцевого підприємця 12,5 тис. гривень за підтвердження комерційній структурі сертифікатів якості виготовленої продукції.

 

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