СБУ затримала на хабарі заступника гендиректора Донецькстандартметрології

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали на хабарі заступника гендиректора державного підприємства "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (Донецькстандартметрологія). Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як зазначається, посадовець Донецькстандартметрології вимагав від місцевого підприємця 12,5 тис. гривень за підтвердження комерційній структурі сертифікатів якості виготовленої продукції.

Зловмисника було затримано у службовому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Співробітники Служби безпеки України залучені до операції об’єднаних сил спільно з прокуратурою викрили на хабарі... Опубліковано Служба безпеки України 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумській області викрили на хабарі двох посадовців ДФС.