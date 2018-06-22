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СБУ затримала на хабарі заступника гендиректора Донецькстандартметрології

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 12:22
Фото: вилучені документи (ssu.gov.ua)
Фото: вилучені документи (ssu.gov.ua)

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали на хабарі заступника гендиректора державного підприємства "Донецький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (Донецькстандартметрологія). Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як зазначається, посадовець Донецькстандартметрології вимагав від місцевого підприємця 12,5 тис. гривень за підтвердження комерційній структурі сертифікатів якості виготовленої продукції.

Зловмисника було затримано у службовому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

 

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Опубліковано Служба безпеки України 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сумській області викрили на хабарі двох посадовців ДФС.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Донецкая область, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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