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В Киевской области чиновники ГФС требовали 3 тыс. долларов

Новости » Происшествия    23.11.2018 - 21:01
В Киевской области чиновники ГФС требовали 3 тыс. долларов
Фото: налоговики требовали взятку (ssu.gov.ua)

Фискалы требовали деньги за не привлечение к ответственности фиктивного предпринимателя

Двух чиновников главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, которые требовали взятку в размере трех тысяч долларов, задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Начальник одного из отделов областной налоговой инспекции и его заместитель требовали взятку от местного адвоката. Его подзащитного могли привлечь к уголовной ответственности за фиктивное предприятие. Чтобы этому помешать, взяточники требовали три тысячи долларов.

Правоохранители задержали налоговиков во время получения денег в одном из районных центров области. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УКУ (получение неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрания меры пресечения.

 

Фото: фискалы требовали 3 тыс. долларов (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ задержала на взятке заместителя гендиректора Донецкстандартметрологии. Чиновник требовал от местного предпринимателя 12,5 тыс. гривен за подтверждение коммерческой структуре сертификатов качества изготовленной продукции.

 

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