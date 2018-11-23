В Киевской области чиновники ГФС требовали 3 тыс. долларов

Фото: налоговики требовали взятку (ssu.gov.ua)

Фискалы требовали деньги за не привлечение к ответственности фиктивного предпринимателя

Двух чиновников главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области, которые требовали взятку в размере трех тысяч долларов, задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Начальник одного из отделов областной налоговой инспекции и его заместитель требовали взятку от местного адвоката. Его подзащитного могли привлечь к уголовной ответственности за фиктивное предприятие. Чтобы этому помешать, взяточники требовали три тысячи долларов.

Правоохранители задержали налоговиков во время получения денег в одном из районных центров области. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УКУ (получение неправомерной выгоды должностным лицом) решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрания меры пресечения.

Фото: фискалы требовали 3 тыс. долларов (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ задержала на взятке заместителя гендиректора Донецкстандартметрологии. Чиновник требовал от местного предпринимателя 12,5 тыс. гривен за подтверждение коммерческой структуре сертификатов качества изготовленной продукции.