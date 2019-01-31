У Київській обл. водій на смерть збив літню жінку

Фото: місце події (facebook.com/pol.kyivregion)

Водій рухався на авто "Славута" в сторону смт. Бородянка

У Київській області водій наїхав на 71-річну жінку-пішохода, яка переходила проїжджу частину у невстановленому місці. В результаті отриманих травм жінка померла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

Слідчо-оперативна група з’ясувала, що водій рухався на авто "Славута" в сторону смт. Бородянка.

"В цей час літня жінка намагалася перейти дорогу у забороненому місці. Водій не встиг вчасно зреагувати і збив жінку. Від отриманих травм вона померла на місці пригоди", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Авто власника наразі перебуває на штрафмайданчику.

РБК-Україна писало, що 27 грудня під Києвом сталася ДТП за участю фури та маршрутки 309. Аварія сталася в Обухівському районі на 39 км траси Київ-Знам'янка близько 6:30. В результаті пригоди шестеро пасажирів отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

26 грудня на автодорозі Київ-Бориспіль біля села Щасливе зіткнулися маршрутний автобус і вантажівка, в результаті аварії постраждали 8 людей.