В Київській обл. провели масові обшуки у справі фальсифікації ліків для онкохворих

Правоохоронці Держприкордонслужби України та Національної поліції у п'ятницю 31 травня провели масові обшуки на 11 об’єктах в місті Києві та Київській області в кримінальних провадженнях за фактами розтрати майна та фальсифікації лікарських засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Правоохоронці встановили, що громадяни України та іноземці здійснювали поза межами митного контролю доставку на територію України фальсифікованого медичного препарату (онкопрепарату) Keytruda (Кітруда, виробництва США і Австрії), а також його кустарне виготовлення на території України і подальшу реалізацію, як на території нашої держави так і за її межами.

За результати проведених заходів було затримано декілька осіб в порядку ст. 208 КПК України після документування факту незаконної реалізації 6 флаконів фальсифікованого лікарського засобу Keytruda (Кітруда) на загальну суму близько 7 тис. доларів.

Повідомляється, що було виявлено та вилучено значну кількість сильнодіючих коштовних фальсифікованих медичних препаратів на мільйони гривень, поліграфічні ескізи та елементи пакування медпрепаратів, товаро-супровідні документи і велику кількість коштів, які отримані незаконним шляхом. Слідчі дії та обшуки тривають.

Фото: проведення обшуків (dpsu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці разом з правоохоронцями Франції та Польщі припинили діяльність міжнародного організованого злочинного угрупування, що займалось контрабандою наркотиків.

РБК-Україна писало, що 28 травня співробітники поліції і Генеральної прокуратури провели обшуки в департаменті комунальної власності мерії Одеси.