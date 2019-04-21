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У Києві повідомили про мінування 17 ТРЦ

Новини » Надзвичайні події    21.04.2019 - 01:47
У Києві повідомили про мінування 17 ТРЦ
Фото: ТРЦ "Гулівер" (РБК-Украина)

Зокрема перевіряється інформація про замінування ТРЦ "Гулівер"

У суботу, 20 квітня, в Києві рятувальники отримали анонімні повідомлення про мінування 17 торгово-розважальних центрів (ТРЦ). Про це повідомила прес-секретар Державної служби України з надзвичайних ситуацій Києва Світлана Водолага, передає РБК-Україна з посиланням на "НВ".

За її інформацією, повідомлення надійшли ввечері. У тому числі мова йде про ТРЦ "Гулівер". З будівлі евакуювали всіх відвідувачів. Проводиться перевірка.

На сайті поліції Києва інформації про мінування ТРЦ немає.

Нагадаємо, раніше 20 квітня поліція отримала дзвінок від невідомої особи про замінування в Києві Центрального залізничного вокзалу. Пізніше в прес-службі поліції повідомили: інормація про вибухівку на вокзалі виявилася хибною.

А в п'ятницю, 19 квітня, під час дебатів на "Суспільному" ведуча повідомила, що в залі є людина, яка може вчинити терористичний акт. Ведуча заявила, що будь-хто може покинути зал через загрозу теракту. Інформація про те, що в залі є людина, яка готує замах на чинного президента, надійшла на лінію "102". Однак було прийнято рішення не зупиняти проведення дебатів.

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