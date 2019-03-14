У київському метро сьогодні можливі зміни в роботі

Зміни можливі через проведення футбольного матчу в столиці

В Киеве из-за проведения футбольного матча "Динамо" - "Челси" 14 марта возможны изменения в работе метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Киевский метрополитен".

Сообщается, что на станции "Площадь Льва Толстого" возможно скопление людей, поскольку на выход работает только один эскалатор.

Станция метро "Олимпийская" будет работать с возможными ограничениями на вход. "Дворец спорта" будет работать без ограничений.

Отметим, начало футбольного матча запланирован на 19:55 на НСК "Олимпийский".

Напомним, сегодня 14 марта на станции "Левобережная" пассажир упал под поезд. Инцидент произошел в час пик - около 08:10. Движение поездов на "красной" ветке было остановлено на несколько минут.

РБК-Украина писало, что на станции метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве 26 февраля начался капитальный ремонт эскалаторов. Ремонт продлится до конца 2019 года.