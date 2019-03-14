Громадський транспорт змінить маршрути через ремонт Шулявського шляхопроводу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Змінять маршрути тролейбуси №№ 22, 27, 42

Через ремонт Шулявського шляхопроводу із 16 березня 2019 року вносяться зміни в роботу наземного громадського транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як зазначається, буде закрито рух тролейбусів маршрутів №№ 22, 27, 42 на перетині вул. Вадима Гетьмана – Олександра Довженка та просп. Перемоги (Шулявський шляхопровід). Натомість рух організують:

тролейбусів маршруту № 21К "Вул. Кадетський гай – Індустріальний шляхопровід";

тролейбусів маршруту № 22К "Міжнародний аеропорт "Київ" ("Жуляни") – Індустріальний шляхопровід";

тролейбусів маршруту № 27К "Зал. ст. "Київ – Волинський" – Індустріальний шляхопровід";

тролейбусів маршруту № 27А "Ст. м. "Почайна" – вул. Дегтярівська";

тролейбусів маршруту № 30К "Вул. Милославська – вул. Дегтярівська";

тролейбусів маршруту № 42Д "Ст. м. "Либідська" – зал. ст. "Київ –Волинський";

автобусів маршруту № 27ТР "Вул. Дегтярівська – Індустріальний шляхопровід";

тролейбусів маршруту № 30 від вул. Милославської до вул. Дорогожицької за власним маршрутом, далі – вул. Дорогожицька – вул. Ризька (у зворотному напрямку без заїзду на вул. Ризьку) – вул. Дорогожицька – вул. Юрія Іллєнка – ст. м. "Лук’янівська" – вул. В. Чорновола – просп. Повітрофлотський – Севастопольська площа – далі до вул. Кадетський Гай за власним маршрутом;

автобусів маршруту № 2 "Вулиця Булгакова – вулиця Шолуденка" у напрямку вул. Шолуденка трасою: від вул. Булгакова до б-ру Вацлава Гавела за власним маршрутом, далі – вул. Миколи Василенка – просп. Перемоги до вул. Гарматної, далі за власним маршрутом.

Фото: схеми тимчасових маршрутів (kyivcity.gov.ua)

Також повідомляється, що пасажири автобусів маршруту № 27ТР мають право проїзду за місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в тролейбусі. Пасажири тролейбусних маршрутів №№ 21К, 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д мають право проїзду за місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в автобусі.

РБК-Україна писало, що у Києві із 16 березня у зв’язку із реконструкцією буде перекрито Шулявський шляхопровід та організовано рух транспорту прилеглими вулицями.

Раніше повідомлялося, що у Києві навесні 2019 року Шулявський шляхопровід повністю перекриють та розпочнуть демонтаж конструкцій.