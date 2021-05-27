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У київському метро у пасажирів можуть перевіряти документи: названа причина

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Київ, Четвер 27 травня 2021 10:33
У київському метро у пасажирів можуть перевіряти документи: названа причина Фото: у метро Києва пройдуть антитерористичні навчання(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві в ніч з 27 на 28 травня на кількох об'єктах метрополітену пройдуть планові антитерористичні навчання. Можливі обмеження руху поїздів, а також перевірка документів у пасажирів.

Про це повідомляє прес-служба " Київського метрополітену".

Навчання проводитимуться Координаційною групою Антитерористичного центру при Службі безпеки України. Тренування пройде в нічний час у Шевченківському районі на кількох об'єктах метрополітену за участю підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

"Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу. СБУ закликає гостей і жителів столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

У разі виявлення підозрілих предметів або засобів ураження, а отриманні інформації про підготовку диверсійної або терористичної діяльності громадян просять звертатися за телефоном "гарячої лінії" СБУ в Києві та Київській області (044) 253 - 06-71, або телефонувати на лінію 102.

Нагадаємо, раніше під Одесою пройшли антитерористичні навчання.

Детальніше про те, хто і як захищатиме Київ у складі територіальної оборони - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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