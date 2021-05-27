В киевском метро у пассажиров могут проверять документы: названа причина

В Киеве в ночь с 27 на 28 мая на нескольких объектах метрополитена пройдут плановые антитеррористические учения. Возможны ограничения движения поездов, а также проверка документов у пассажиров.

Учения будут проводиться координационной группой Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины. Тренировка пройдет в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах метрополитена с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.

"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность. СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей", - говорится в сообщении.

В случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, а получении информации о подготовке диверсионной или террористической деятельности граждан просят обращаться по телефону "горячей линии" СБУ в Киеве и Киевской области (044) 253- 06-71, или звонить на линию 102.