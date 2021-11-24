У метро Києва виявили підозрілий предмет. Закрили станцію "Славутич"
Фото: у Києві не працює станція метро "Славутич" (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві в метро виявили підозрілий предмет. У зв'язку з цим станція метро "Славутич" закрита для пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.
"Станція "Славутич" закрита для пасажирів. Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що про відновлення роботи пересадки у звичайному режимі буде повідомлено додатково.