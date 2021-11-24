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У метро Києва виявили підозрілий предмет. Закрили станцію "Славутич"

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Середа 24 листопада 2021 14:10
У метро Києва виявили підозрілий предмет. Закрили станцію "Славутич" Фото: у Києві не працює станція метро "Славутич" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві в метро виявили підозрілий предмет. У зв'язку з цим станція метро "Славутич" закрита для пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

"Станція "Славутич" закрита для пасажирів. Виявлено підозрілий предмет. Правоохоронці проводять перевірку", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що про відновлення роботи пересадки у звичайному режимі буде повідомлено додатково.

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