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У Тернопільській області загинули три особи через ймовірний витік газу

Байківці, Субота 24 жовтня 2020 08:41
У Тернопільській області загинули три особи через ймовірний витік газу
Фото: газ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У селі Байківці Тернопільської області в житловому будинку виявили тіла трьох загиблих осіб. Ознак пожежі в будинку не виявили.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Ймовірна причина інциденту - отруєння газом.

"23 жовтня в ДСНС надійшла інформація, що в селі Байківці Тернопільського району у приватному житловому будинку виявлено тіла 3 загиблих осіб. Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не залучалися. Ймовірна причина - отруєння природним газом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у львівській багатоповерхівці стався вибух через витік газу. В результаті постраждав чоловік.

Також РБК-Україна писало, що в Полтаві мешканців багатоповерхівки евакуювали через витік невідомої речовини.

Крім цього, раніше в Харкові невідомий кинув у двір домоволодіння гранату, в результаті вибуху були пошкоджені 2 автомобілі.

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