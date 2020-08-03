У київському бізнес-центрі шукають бомбу після затримання терориста

Після затримання київського терориста, який захопив банк у бізнес-центрі "Леонардо", в будівлі проводиться перевірка. Зокрема, сапери шукають вибухонебезпечні предмети.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ в Telegram.

У Службі безпеки України зазначили, що спецпідрозділ "Альфа" затримав терориста, операція була проведена успішно.

"В даний час проводиться перевірка приміщення на вибухонебезпечні предмети", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні громадянин Узбекистану Сухроб Карімов зайшов у відділення "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" і заявив про бомбу в рюкзаку, яка нібито могла вибухнути навіть у разі його ліквідації.

У нього в заручниках була керівниця відділення банку. Район бізнес-центру було перекрито, людей закликали обходити зону перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської. При цьому евакуації з БЦ не було, оскільки всі, хто в ньому знаходилися, могли вільно покинути будівлю.

За три години після захоплення банку терориста затримали в ході штурму. До цього Карімов встиг вийти в прямий ефір одного з загальнонаціональних телеканалів.