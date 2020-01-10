Київський метрополітен відновив роботу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мінування не підтвердилося

Метро Києва відновило роботу після анонімного повідомлення про мінування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку комунального підприємства "Київський метрополітен" у Facebook.

Так, мінування станції метро "Майдан Незалежності" не підтвердилося, правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів.

"Станцію "Майдан Незалежності" та пересадку відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі", - заявили в метрополітені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кмєві через анонімний дзвінок про мінування станцію метро "Майдан Незалежності" і пересадку на "Хрещатик" закрили на вхід і вихід. На території метро проводили перевірку.

Також РБК-Україна писало, що 30 грудня в Києві після анонімного дзвінка про мінування закрили станцію метро "Хрещатик" і пересадку на "Майдан Незалежності". Правоохоронці отримали анонімний дзвінок про замінування станції метро "Хрещатик". В ході перевірки небезпечних предметів виявлено не було.