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У Києві можуть перейменувати 5 станцій метро: які та як

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Київ, Понеділок 02 травня 2022 13:59
У Києві можуть перейменувати 5 станцій метро: які та як Фото: Посадкова платформа станції "Площа Льва Толстого" (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський оголосив про завершення першого етапу збору пропозицій щодо перейменування п'яти станцій та старт другого раунду рейтингування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника перевізника у Facebook.

КП "Київський метрополітен" завершило збір пропозицій щодо перейменування станцій "Мінська", "Героїв Дніпра", "Дружби народів", "Площа Льва Толстого" та "Берестейська". Свої ідеї подали 18 812 охочих.

"Наразі для наступного етапу рейтингування відібрано по 5 найпопулярніших варіантів для кожної станції. Ви побачите їх за лінком https://forms.gle/QLJWZ1Sf3eCi4b3x6 і зможете одразу зробити ваш вибір за одну назву до кожної станції", – йдеться в заяві.

Другий етап голосування у мережі триватиме до 9 травня. Потім результати опрацюють і відправлять до Київради. Окрім того, свій висновок підготує і фахова комісія з питань перейменувань.

До слова, ДСНС закликала мешканців Київщини не спалювати траву.

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Київ Віктор Брагінський
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