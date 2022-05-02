В Киеве могут переименовать 5 станций метро: какие и как

Начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский объявил о завершении первого этапа сбора предложений по переименованию пяти станций и старте второго раунда рейтингования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост руководителя перевозчика в Facebook.

КП "Киевский метрополитен" завершило сбор предложений по переименованию станций "Минская", "Героев Днепра", "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и "Берестейская". Свои идеи подали 18 812 желающих.

"В настоящее время для следующего этапа рейтингования отобрано по 5 самых популярных вариантов для каждой станции. Вы увидите их по ссылке https://forms.gle/QLJWZ1Sf3eCi4b3x6 и сможете сразу сделать ваш выбор за одно название для каждой станции", – говорится в заявлении.

Второй этап голосования в сети продлится до 9 мая. Затем результаты обработают и отправят в Киевсовет. Кроме того, свое заключение подготовит и профессиональная комиссия по переименованиям.