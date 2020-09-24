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Київська міськрада є найефективнішою місцевою радою в Україні за версією ЄС, - Кличко

Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко на початку останнього засідання Київської міської ради 8-го скликання подякував депутатам, які ухвалювали рішення, важливі для міста і киян, й нагадав, що конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи визнав у 2018-2019 роках Київську міську раду найефективнішою місцевою радою.

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Про це повідомляє сайт городського голови.

"Сьогодні останнє засідання Київради 8-го скликання. Ми 5 років працювали і ухвалювали рішення задля розвитку столиці і комфорту її мешканців. Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи визнав у 2018-2019 роках Київську міську раду найефективнішою місцевою радою. Два роки поспіль ми отримували нагороду "12 зірок", що присуджують найкращим європейським муніципалітетам чи громадам, які демонструють значні досягнення місцевої влади у залученні громади до розвитку місцевої демократії. Я дякую всім депутатам, які працювали на благо Києва і киян!" - сказав Кличко.

Він також зазначив, що за свою каденцію Київрада провела 74 пленарних засідання - 131 пленарний день. Депутати розглянули і ухвалили загалом майже 10 тисяч рішень, й провели в залі засідань понад 1000 годин.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованої Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

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Новини України КиїврадаВіталий КличкоМісцеві вибори