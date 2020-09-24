Киевский горсовет является самым эффективным местным советом в Украине по версии ЕС, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко в начале последнего заседания Киевского городского совета 8-го созыва поблагодарил депутатов, которые принимали решения, важные для города и киевлян, и напомнил, что конгресс местных и региональных властей Совета Европы признал в 2018-2019 годах Киевский городской совет самым эффективным местным советом.

Об этом сообщает сайт городского головы.

"Сегодня последнее заседание Киевсовета 8-го созыва. Мы 5 лет работали и принимали решения для развития столицы и комфорта ее обитателей. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы признал в 2018-2019 годах Киевскую городскую раду эффективной местным советом. Два года подряд мы получали награду "12 звезд", присуждаемой лучшим европейским муниципалитетам или общинам, которые демонстрируют значительные достижения местной власти в привлечении общества к развитию местной демократии. Я благодарен всем депутатам, которые работали на благо Киева и киевлян!" - сказал Кличко.

Он также отметил, что за свою каденцию Киевсовет провел 74 пленарных заседания - 131 пленарный день. Депутаты рассмотрели и приняли в целом почти 10 тысяч решений, и провели в зале заседаний свыше 1000 часов.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.