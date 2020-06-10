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У Києві затримується рух фунікулера

Новини » Надзвичайні події     10.06.2020 - 08:19
У Києві затримується рух фунікулера
Фото: фунікулер (РБК-Україна)

На місце викликано службу підприємства

Рух фунікулера у Києві затримується через технічні причини. На місце викликано відповідальну службу підприємства.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс".

Додамо, Київський фунікулер - лінія фунікулера, яка проходить по крутому схилу Володимирської гірки і з'єднує дві частини міста: Поділ з Верхнім містом.

РБК-Україна писало, що з 1 червня у Києві запрацювала автофіксація порушень правил дорожнього руху.

Нагадаємо, 5 червня в Україні розпочався черговий етап ослаблення карантину.

Зазначимо, що через епідемічну ситуацію в Києві не дозволили відновити роботу залів ресторанів і кафе в рамках ослаблення заходів.

Також Міністерство охорони здоров'я пояснило збільшення кількості нових випадків захворювання коронавірусом в Україні ігноруванням правил карантину.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Київфуникулер
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