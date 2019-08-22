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"Київпастранс" переніс відкриття фунікулера

Новини » Суспільство    22.08.2019 - 18:07
"Київпастранс" переніс відкриття фунікулера
Фото: київський фунікулер (РБК-Україна)

Фунікулер повинні були відкрити 23 серпня

Комунальне підприємство "Київпастранс" перенесло відкриття фуникулера на невідомий період. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що після випробувального навантаження витяжка троса перевищила допустиму норму. Так, згідно експертної оцінки фахівців це питання потребує додаткової уваги і часу на корекцію, повідомили в "Київпастрансі".

Зазначимо, що про день завершення регламентних робіт у відомстві повідомлять додатково.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що київський фунікулер не працюватиме до серпня. Київський фунікулер призупинив роботу з 22 липня до 23 серпня у зв'язку з щорічним технічним оглядом.

У Київпастрансі повідомили про необхідність провести плановий огляд і ремонт тягових двигунів, гальм, пантографів, механізмів дверей. Також повідомлялося про плани відновити і замінити настили підлоги і стелі, засоби зв'язку.

Додамо, на час заходів до Дня державного Прапора України та 28-річчю незалежності України передбачено зміну руху пасажирського транспорту. 22 серпня з 18:00 орієнтовно до 23:00 на час тимчасової заборони руху на вул. Хрещатик рух маршрутів №24 і 114 буде змінено.

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