Київський апеляційний суд направив "бурштинову справу" до Печерського райсуду

Суд задовольнив клопотання захисту Розенблата

Киевский апелляционный суд направил "янтарное дело" в отношении обвиняемых в коррупции народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова в Печерский районный суд Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Суд удовлетворил ходатайство защиты Розенблата о направлении туда обвинительного акта с Голосеевского районного суда.

Напомним, 19 июня 2017 в ресторане в присутствии Розенблата задержали его охранника с сумкой, где якобы был очередной транш в сумме 200 тыс. долларов, переданный агентом Национального антикоррупционного бюро. Полякову инкриминируется получение через свою помощницу 7,5 тыс. долларов.

Ранее НАБУ направило в суд обвинительный акт по "янтарном деле".

5 февраля В Голосеевском районном суде города Киева 5 февраля не состоялось подготовительное судебное заседание в "янтарному делу" из-за отсутствия обвиняемых.