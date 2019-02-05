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До суду знову не прийшли двоє обвинувачених у "бурштиновій справі"

Новини » Політика    05.02.2019 - 16:10
До суду знову не прийшли двоє обвинувачених у "бурштиновій справі"
Фото: Борислав Розенблат (facebook.com)

Судове засідання перенесли на 6 березня

В Голосіївському районному суді міста Києва 5 лютого не відбулося підготовче судове засідання у "бурштиновій справі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

У САП нагадують, що у справі обвинуваченими є шість осіб, у тому числі народні депутати України Борис Розенблат та Максим Поляков. Їх підозрюють у причетності до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

Як зазначається, до суду для участі у судовому засіданні сьогодні не з’явилося двоє з шести обвинувачених, що унеможливило проведення засідання. 

"Зважаючи на другу поспіль неявку згаданих вище осіб, а також на те, що останні не повідомили суд про причини їх відсутності, прокурор САП заявив клопотання про здійснення приводу вказаних осіб до суду", - йдеться в повідомленні. 

Проте, суд відхилив вказане клопотання прокурора, але зобов’язав обвинувачених надати до суду документи, які підтверджують поважність причин неявки. 

Наступне засідання призначено на 12:00 год. 6 березня 2019 року. 

Нагадаємо, 19 червня 2017 у ресторані в присутності Розенблата затримали його охоронця з сумкою, де нібито був черговий транш у сумі 200 тис. доларів, переданий агентом Національного антикорупційного бюро. Полякову інкримінується отримання через свою помічницю 7,5 тис. доларів.

Раніше НАБУ направило до суду обвинувальний акт по "бурштиновій справі".

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