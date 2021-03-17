ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Активісти зібрались під Кабміном, щоб нагадати Ткаченку про Гостиний двір

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 15:26
Активісти зібрались під Кабміном, щоб нагадати Ткаченку про Гостиний двір Фото: під час акції під Кабміном (facebook.ccom)
Автор: РБК-Україна

Під Кабінетом міністрів відбулась акція протесту з вимогою передати Гостиний двір у розпорядження Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Кияни прийшли з ростовою фігурою міністра культури Олександра Ткаченка, "прикрашеною" світлинами зруйнованих по всій країні пам’яток. Чиновнику вирішили нагадати про його обов’язки захищати і відновлювати ці об’єкти.

Занедбаний Гостиний двір має бути переданий на баланс Києва, переконані активісти.

Так, активістка Марина Соловйова наполягає, що передача об’єкта Києву - найкращий вихід, адже міська влада готова займатись відновленням пам’ятки.

"Міністерство культури завжди було на боці забудовника - ніколи не підтримувало нас у питанні збереження Гостиного двору. Але ми отримали перемогу - суди почули громаду. Сьогодні всі судові рішення ухвалені на користь киян. Саме кияни врятували Гостиний двір. І тільки кияни мають право ним розпоряджатися. Тому що Київ знає, може і має кошти на рятування та відновлення Гостинного двору", - запевнила Соловйова.

У своєму виступі Ігор Луценко наголосив на некомпетентності міністра культури у цій справі.

"Мінкульт, як інституція, мала б охороняти Гостинний двір. Адже це є пам’ятка національного значення. Натомість нинішньому міністру навіть не доповіли про це. Тому що в своїх інтерв’ю він розказує, що хоче зробити її пам’яткою. Що є нонсенсом, тому що Гостиний двір вже має цей статус. Ми боролися і вибороли його. Це означає, що міністерство культури мусить ходити і охороняти цей двір. Звісно цього ніхто не робить. Навпаки!" - зазначив Луценко.


Нагадаємо, у суботу, 6 березня, біля Гостинного двору відбулася акція громадськості. Під час акції наголошувалося, що через бюрократичну тяганину центральних органів влади затягується оновлення Гостиного двору, тоді як київська міська влада давно могла б відреставрувати пам’ятку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ Кабінет Міністрів України протест Олександр Ткаченко
NEWS
COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії
COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії
DAILY
Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік