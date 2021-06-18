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Гостинний двір на київському Подолі передадуть Мінкульту: названа дата

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Київ, П'ятниця 18 червня 2021 14:45
Гостинний двір на київському Подолі передадуть Мінкульту: названа дата Фото: Гостинний двір в Києві (facebook.com/MKIPUkraine)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Фонд держмайна України (ФДМУ) передасть Міністерству культури та інформації передасть Гостинний двір у Києві. Рішення прийнято після засідання комісії з передачі пам'яток державного значення.

Про це повідомила прес-служба Мінкультури в Facebook.

Зазначається, що 17 червня пройшло засідання комісії з передачі пам'яток державного значення, до складу якої увійшли представники Мінкультури та ФДМУ.

"Сьогодні, 18 червня, комісія провела ретельний огляд об'єкта і прийняла рішення, що передача Гостинного двору керівництву Мінкультури відбудеться 29 червня", - уточнюється в повідомленні відомства.

Після завершення процедури передачі почнеться розробка проєктної документації та перші роботи по збереженню історичної будівлі.

Нагадаємо, 17 березня під Кабміном пройшла акція протесту з вимогою передати Гостинний двір у розпорядження Києва.

Відзначимо, в лютому 2021 року депутати Київради прийняли звернення до уряду про передачу Гостинного двору у комунальну власність територіальної громади столиці.

Гостинний двір-пам'ятка національного значення, об'єкт культурної спадщини на Контрактовій площі (на Подолі) у Києві. Зведений у 1809 році замість старого Двору (1760-ті роки, архітектор Іван Григорович-Барський).

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