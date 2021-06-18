Гостинний двір на київському Подолі передадуть Мінкульту: названа дата
Фонд держмайна України (ФДМУ) передасть Міністерству культури та інформації передасть Гостинний двір у Києві. Рішення прийнято після засідання комісії з передачі пам'яток державного значення.
Про це повідомила прес-служба Мінкультури в Facebook.
Зазначається, що 17 червня пройшло засідання комісії з передачі пам'яток державного значення, до складу якої увійшли представники Мінкультури та ФДМУ.
"Сьогодні, 18 червня, комісія провела ретельний огляд об'єкта і прийняла рішення, що передача Гостинного двору керівництву Мінкультури відбудеться 29 червня", - уточнюється в повідомленні відомства.
Після завершення процедури передачі почнеться розробка проєктної документації та перші роботи по збереженню історичної будівлі.
Нагадаємо, 17 березня під Кабміном пройшла акція протесту з вимогою передати Гостинний двір у розпорядження Києва.
Відзначимо, в лютому 2021 року депутати Київради прийняли звернення до уряду про передачу Гостинного двору у комунальну власність територіальної громади столиці.
Гостинний двір-пам'ятка національного значення, об'єкт культурної спадщини на Контрактовій площі (на Подолі) у Києві. Зведений у 1809 році замість старого Двору (1760-ті роки, архітектор Іван Григорович-Барський).