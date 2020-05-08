Київська влада збільшує кількість маршрутів громадського транспорту

Громадський транспорт в Києві працюватиме на першому етапі послаблень в нинішньому обмеженому режимі до 22 травня точно. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що столична влада збільшує кількість маршрутів.

"Це стосується електротранспорту, тролейбусів, трамваїв", - заявив Кличко.

Він додав, що метро в Києві відкриють за рішенням уряду.

"Метро як я неодноразово говорив відкриється за рішенням уряду і це відбудеться не одразу", - повідомив він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував постанову про послаблення карантинних обмежень в Україні з 11 травня.

З 11 травня уряд дозволив українцям знову відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони. Відвідувати дитячі та спортивні майданчики на вулицях також дозволили. При цьому пересуватися вулицями можна лише по двоє.

Разом з тим, уряд також опублікував перелік обмежувальних заходів, які зберігаються до 22 травня, тобто до закінчення карантину.