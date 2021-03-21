Київська область посилила карантин: які обмеження діють відсьогодні

У Київській області відсьогодні, 21 березня, набув чинності посилений карантин. Нові обмеження будуть діяти, поки ситуація з коронавірусом в області не поліпшиться.
Які обмеження діють на території області відсьогодні - в матеріалі РБК-Україна.
Відсьогодні на території Київської області забороняється:
Також буде обмежена робота ресторанів у готелях на території області, а школярі після завершення канікул будуть навчатися дистанційно. Водночас дитсадки та початкові класи будуть працювати без змін.
Разом з тим в Київській області продовжують діяти карантинні обмеження "помаранчевої" зони. На території області забороняється:
Нагадаємо, вчора у Києві почав діяти тритижневий локдаун, який ввела місцева влада через погіршення ситуації з COVID-19.
Однак з 23 березня у Києві почнуть діяти ще й обмеження "червоної" зони карантину. У "червону" зону разом зі столицею потрапила й Одеська область.