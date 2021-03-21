Київська область посилила карантин: які обмеження діють відсьогодні

У Київській області відсьогодні, 21 березня, набув чинності посилений карантин . Нові обмеження будуть діяти, поки ситуація з коронавірусом в області не поліпшиться.

Які обмеження діють на території області відсьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Нові карантинні обмеження

Відсьогодні на території Київської області забороняється:

перевезення пасажирів в кількості понад 50% місць для сидіння;

проведення богослужінь, якщо не можна забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину;

робота установ культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів;

прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки та роботи на винос;

робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів, за виключення продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів і квіткових магазинів всередині ТРЦ;

робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;

робота непродовольчих ринків та ярмарків.

Також буде обмежена робота ресторанів у готелях на території області, а школярі після завершення канікул будуть навчатися дистанційно. Водночас дитсадки та початкові класи будуть працювати без змін.

Обмеження помаранчевої зони

Разом з тим в Київській області продовжують діяти карантинні обмеження "помаранчевої" зони. На території області забороняється: