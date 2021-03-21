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Київська область посилила карантин: які обмеження діють відсьогодні

Автор: Дмитро Левицький

У Київській області відсьогодні, 21 березня, набув чинності посилений карантин. Нові обмеження будуть діяти, поки ситуація з коронавірусом в області не поліпшиться.

Які обмеження діють на території області відсьогодні - в матеріалі РБК-Україна.

Нові карантинні обмеження

Відсьогодні на території Київської області забороняється:

  • перевезення пасажирів в кількості понад 50% місць для сидіння;
  • проведення богослужінь, якщо не можна забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину;
  • робота установ культури, басейнів і проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів;
  • прийом відвідувачів в кафе і ресторанах, крім доставки та роботи на винос;
  • робота ТРЦ і дитячих розважальних закладів, за виключення продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів і квіткових магазинів всередині ТРЦ;
  • робота непродовольчих магазинів, крім доставки і на винос;
  • робота непродовольчих ринків та ярмарків.

Також буде обмежена робота ресторанів у готелях на території області, а школярі після завершення канікул будуть навчатися дистанційно. Водночас дитсадки та початкові класи будуть працювати без змін.

Обмеження помаранчевої зони

Разом з тим в Київській області продовжують діяти карантинні обмеження "помаранчевої" зони. На території області забороняється:

  • проведення масових заходів за участі понад 20 осіб;
  • робота закладів розміщення, окрім готелів;
  • планова госпіталізація в лікарнях;
  • робота спортзалів, фітнес-центрів та закладів культури;
  • прийом нових змін в дитячі табори.

Нагадаємо, вчора у Києві почав діяти тритижневий локдаун, який ввела місцева влада через погіршення ситуації з COVID-19.

Однак з 23 березня у Києві почнуть діяти ще й обмеження "червоної" зони карантину. У "червону" зону разом зі столицею потрапила й Одеська область.

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Новини України Київська областьограничениеКарантинКоронавірус
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