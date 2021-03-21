Киевская область ужесточила карантин: какие ограничения действуют с сегодняшнего дня

В Киевской области с сегодняшнего дня, 21 марта, вступил в силу усиленный карантин. Новые ограничения будут действовать, пока ситуация с коронавирусом в области не улучшится.
Какие ограничения действуют на территории области с сегодняшнего дня - в материале РБК-Украина.
С сегодняшнего дня на территории Киевской области запрещается:
Также будет ограничена работа ресторанов в отелях на территории области, а школьники после завершения каникул будут обучаться дистанционно. В то же время детсады и начальные классы будут работать без изменений.
Вместе с тем в Киевской области продолжают действовать карантинные ограничения "оранжевой" зоны. На территории области запрещается:
Напомним, вчера в Киеве начал действовать трехнедельный локдаун, который ввели местные власти из-за ухудшения ситуации с COVID-19.
Однако с 23 марта в Киеве начнут действовать еще и ограничения "красной" зоны карантина. В "красную" зону вместе со столицей попала и Одесская область.