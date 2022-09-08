Київська кільцева електричка додає вечірні рейси: графік

"Укрзалізниця" запускає вечірні рейси на маршруті Київської кільцевої електрички. Жителі столиці зможуть дістатися в будь-який район міста перед комендантською годиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv City Express в Telegram.
Всього з 12 вересня будуть запущені чотири щоденних вечірніх рейси:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на маршруті Київської кільцевої електрички запустили черговий оновлений електропоїзд Kyiv City Express.
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