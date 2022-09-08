Киевская кольцевая электричка добавляет вечерние рейсы: график

"Укрзализныця" запускает вечерние рейсы на маршруте Киевской кольцевой электрички. Жители столицы смогут добраться в любой район города перед комендантским часом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City Express в Telegram.
Всего с 12 сентября будут запущены четыре ежедневных вечерних рейса:
Напомним, ранее стало известно, что на маршруте Киевской кольцевой электрички запустили очередной обновленный электропоезд Kyiv City Express.
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