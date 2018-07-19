Київрада не скасувала підвищення вартості проїзду у столичному транспорті

Рішення підтримали тільки 24 депутати при необхідному 61 голосі

Депутати Київської міської ради не змогли проголосувати за скасування підвищення вартості проїзду у громадському транспорті столиці до 8 гривень. Рішення підтримали тільки 24 депутати при необхідних 61 голосі, передає кореспондент РБК-Україна.

На розгляд було винесено рішення щодо заборони на зростання вартості проїзду в київському транспорті до моменту запровадження автоматизованого обліку оплати проїзду та проведення аудиту метрополітену столиці та "Київпастрансу".

Розпорядження Київської міської державної адміністрації від 5 липня 2018 року про підвищення тарифів на проїзд у транспорті Києва до 8 гривень планувалось скасувати на засіданні Київради 12 липня. Однак тоді до розгляду питання не дійшло.

Питання щодо скасування підвищення тарифів на проїзд пропонувалось поставити на голосування двічі, однак депутати не підтримали цієї пропозиції. Всього у залі зареєструвалось 63 депутати Київради.

Фото: голосування у Київраді (скріншот)

Нагадаємо, у Києві з 14 липня 2018 року разовий проїзд у метро та фунікулері, автобусах, тролейбусах, трамваях і міських електричках подорожчав до 8 гривень.

Додамо, що в Окружний адміністративний суд столиці 17 липня надійшов позов до Київміськради щодо встановлення нових тарифів на перевезення пасажирів у міському транспорті: метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері та у міській електричці.