Киеврада не отменила повышение стоимости проезда в столичном транспорте

Решение поддержали только 24 депутата при необходимом 61 голосе

Депутаты Киевского городского совета не смогли проголосовать за отмену повышения стоимости проезда в общественном транспорте столицы до 8 гривен. Решение поддержали только 24 депутата при необходимом 61 голосе, передает корреспондент РБК-Украина.

На рассмотрение было вынесено решение о запрете на рост стоимости проезда в киевском транспорте до момента введения автоматизированного учета оплаты проезда и проведения аудита метрополитена столицы и "Киевпастранса".

Распоряжение Киевской городской государственной администрации от 5 июля 2018 о повышении тарифов на проезд в транспорте Киева до 8 гривен планировалось отменить на заседании Киеврады 12 июля. Однако тогда к рассмотрению вопроса не дошло.

Вопрос об отмене повышения тарифов на проезд предлагалось поставить на голосование дважды, однако депутаты не поддержали это предложение. Всего в зале зарегистрировалось 63 депутата Киеврады.

Фото: голосование у Киевраде (скриншот)

Напомним, в Киеве с 14 июля 2018 разовый проезд в метро и фуникулере, автобусах, троллейбусах, трамваях и городских электричках подорожал до 8 гривен.

Добавим, что в Окружной административный суд столицы 17 июля поступил иск к Киевраде по установлению новых тарифов на перевозку пассажиров в городском транспорте: метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и в городской электричке.