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У Києві тролейбус розчавив робітника під час ремонту

Новини » Надзвичайні події    19.11.2018 - 01:05
У Києві тролейбус розчавив робітника під час ремонту
Фото: тролейбус на місці події ("Еспресо")

Під час ремонту тролейбус просів, придавивши чоловіка, який перебував під ним

У Києві на зупинці громадського транспорту на проспекті Соборності в напрямку Ленінградської площі під тролейбусом загинув працівник ремонтної бригади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Еспресо".

За інформацією видання, один із працівників ремонтної бригади під час ремонту перебував під тролейбусом на зупинці громадського транспорту.

В якийсь момент тролейбус просів, придавивши чоловіка.

На місце прибула швидка допомога, медики констатували миттєву смерть ремонтника.

На місці працюють слідчі.

 

Фото: на місці пригоди

Нагадаємо, також у Києві 18 листопада біля метро Либідська поблизу пабу Porter внаслідок конфлікту, який переріс у стрілянину, був важко поранений чоловік. Невідомий кілька разів вистрілив з пістолета в чоловіка, пораненого у важкому стані без свідомості доставили в 17-ту лікарню.

 

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