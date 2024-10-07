Над Киевом сбили летевшие на Староконстантинов "Кинжалы": СМИ указали на важную деталь

Как пишет издание, то, что два "Кинжала" удалось сбить над Киевом, свидетельствует о том, что их можно сбивать и на маршевом участке. Также известно, что одна из ракет попала в район аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области. Вероятно – это и была основная цель россиян.

По подсчетам Defence Express, россияне действительно запускают "Кинжалы" так, что они пролетают над Киевом. Именно поэтому киевляне могут слышать звуковую волну от них, а иногда и работу ПВО.

Именно поэтому, если россияне запустили "Кинжал" из границ Тамбовской области в Староконстантинову - выходит прямолинейная траектория через Киев и его окрестности. И из этого следует, что ПВО, которая защищает столицу и имеет противоракетные средства - может сбить "Кинжал". В частности, это может делать ПВО Patriot – об этом ранее рассказывали Воздушные силы.

Но тогда Patriot сбил "Кинжал" во время мероприятия на цель. Сегодняшний случай уникален тем, что ракета была сбита на маршевом участке полета. Разница между этими случаями – достаточно значительная.

Когда "Кинжал" падает на цель его скорость уже не является гиперзвуковой. А вот на маршевом участке он как раз превышает 5 Махов.

При этом россияне ранее заявляли, что у их "Кинжала" якобы есть возможность маневрировать на всей траектории полета. И благодаря этому якобы может обходить потенциальные районы противоракетной обороны. Однако, несмотря на эти заявления, россияне упорно прокладывают их маршрут в районе Киева.