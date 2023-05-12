Над Киевом уже два месяца сбивают все вражеские ракеты и дроны: ни один не достиг своей цели

Минобороны сообщает, что с 24 февраля 2022 года в Киеве прозвучало 740 воздушных тревог. В общем, сигнал опасности длился 851 час 38 минут.

"Уже более двух месяцев "Стражи киевского неба" работают безупречно - ни одна ракета или беспилотник не достигли своей цели", - отмечают в ведомстве.

Напомним, WP сообщало, что Украина сбивает 90-100% вражеских ракет благодаря западному вооружению.

При этом в КМВА призывают жителей во время каждой воздушной тревоги идти в укрытие, ведь ни одно ПВО в мире не гарантирует всегда 100% безопасности.

Также добавим, что украинские военные сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом 4 мая. Эти данные подтвердил командующий Воздушными Силами Николай Олещук, а Bild показало обломки сбитой ракеты.

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