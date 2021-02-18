Під Києвом спалах пташиного грипу, введено карантин

У селищі Клавдієво-Тарасове (Бучацький район Київської області) виявили вірус пташиного грипу. В області ввели карантин.
"У буферну зону (захисту) потрапила територія навколо неблагополучного пункту (епізоотичного вогнища) радіусом три кілометри, до якого входить населений пункт смт Клавдієво-Тарасове", - йдеться в повідомленні.
В зону спостереження потрапила територія радіусом 10 км, в яку включені селища Бородянка, Немішаєве, Бабинці, села Пороскотень, Нова Гребля, Першотравнева, Пилиповичі, Микуличі, Здвижевка, Діброва, Козинці, села Червона Гірка, Плахтянка, Мироцьке.
Нагадаємо, в грудні 2020 року пташиний грип виявили в селах Новоматвіївське і Кандибине в Миколаївській області. Тоді теж був введений карантин.
Раніше повідомлялося, що Міністерство сільського господарства Франції заявило про спалах високопатогенного пташиного грипу H5N8 на качиної ферми. Вона знаходиться на південному-заході країни.
Також на фермі в селищі Хиагасиоми в Японії зафіксували спалах пташиного грипу. Через це планують знищити понад 11 тисяч курей.