В Миколаївській області виявили пташиний грип у двох селах

Фото: курка (pixabay)

Пташиний грип виявили в селах Новоматвіївське і Кандибине в Миколаївській області. Виявили РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5.

Про це повідомляє головне управління Держспоживслужби в Миколаївській області.

Раніше в селі Кандибине Новоодеського району Миколаївської області виявили 6 трупів птиці, які належать жительці села. Лабораторне дослідження виявило РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5. 8 грудня село закрили на карантин.

Також 12 грудня було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Новоодеській районній державній адміністрації, рішенням якої село було визначено неблагополучним пунктом і був затверджений план по ліквідації захворювання.

Разом з тим була визначена буферна зона радіусом 3 км від епізоотичного спалаху, в яку увійшли такі населені пункти, як: село Кандибине, село Сельвесторське Новоодеського району.

"Суспільне" писало, що в селі Кандибине Новоодеського району знищили майже тисячу крилатих через спалах пташиного грипу.

Нагадаємо, на фермі в селищі Хиагасиоми в Японії зафіксували спалах пташиного грипу. Через це планують знищити понад 11 тисяч курей.

Зазначимо, 8 грудня Міністерство сільського господарства Франції заявило про спалах високопатогенного пташиного грипу H5N8 на качиній фермі. Вона знаходиться на південному-заході країни.