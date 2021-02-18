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Под Киевом вспышка птичьего гриппа, введен карантин

Автор: Анастасия Рокитна

В поселке Клавдиево-Тарасово (Бучанский Киевской области) выявили вирус птичьего гриппа. В области ввели карантин.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области.

"В буферную зону (защиты) попала территория вокруг неблагополучного пункта (эпизоотического очага) радиусом три километра, в которую включен населенный пункт пгт Клавдиево-Тарасово", - говорится в сообщении.

В зону наблюдения попала территория радиусом 10 км, в которую включены поселки Бородянка, Немешаево, Бабинцы, села Пороскотень, Новая Гребля, Вабля, Пилиповичи, Микуличи, Здвижевка, Диброва, Козинцы, села Червоная Горка, Плахтянка, Мироцкое.

Напомним, в декабре 2020 года птичий грипп обнаружили в селах Новоматвеевское и Кандыбино в Николаевской области. Тогда тоже был введен карантин.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства Франции заявило о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 на утиной ферме. Она находится на юго-западе страны.

Также на ферме в поселке Хиагасиоми в Японии зафиксировали вспышку птичьего гриппа. Из-за этого планируют уничтожить более 11 тысяч кур.

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